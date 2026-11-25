La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre una afectación estructural en el puente ubicado en el kilómetro 66 de la carretera San Felipe–Puertecitos, registrada este martes 24 de noviembre.

De acuerdo con la dependencia, al momento del incidente no se reportaron vehículos ni personas afectadas. Para mantener la conectividad y permitir la circulación, se habilitó una ruta alterna a un costado de la estructura, por la que pueden transitar todo tipo de vehículos.

Asimismo, personal especializado de la SICT ya realiza una evaluación técnica de la infraestructura para determinar las posibles causas que originaron el colapso y establecer las acciones correspondientes para su atención.

Comunicado emitido por el Centro SICT de Baja California sobre la afectación en la carretera San Felipe–Puertecitos | Foto: SICT

JMR