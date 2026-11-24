Trabajadores del Seguro Social volverán a manifestarse esta semana en demanda de que se cumplan sus exigencias como mejoras laborales, entre ellas, aumento salarial del 10%. Sus movilizaciones arrancaron la mañana de este martes en el Zócalo de la CDMX donde presentaron un plan de acción.

En su asamblea de hoy, pidieron abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico, así como revalorización de sus contratos colectivos. Así como el cese a la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral.

En tanto, estas protestas seguirán mañana miércoles 25 de noviembre 2026, con una concentración de trabajadoras del IMSS en la Glorieta de las Mujeres que Luchan sobre Paseo de la Reforma a partir de las 15:00 horas.

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Y para el jueves, se realizará otra protesta a las 15:00 horas en Viaducto Tlalpan, afuera del Metro Viaducto. En esta jornada de movilizaciones se sumarán sindicatos federales y locales que mantienen mesas de diálogo con Gobernación "exigiendo alto a la represión laboral por exigir libertad sindical".

En tanto, para el sábado 5 de diciembre, se realizarán una serie de protestas en Toluca, Estado de México a partir de las 10:00 horas aunque aún no se define la ruta. Y el domingo 6 de diciembre los trabajadores del IMSS tendrán una nueva Asamblea Nacional por la mañana.

Las exigencias de los trabajadores del IMSS son:

Respeto a sus derechos laborales y sindicales.

Alto a la intimidación, represalias y acoso laboral.

Abasto completo y oportuno de medicamentos, insumos y equipo médico.

Revalorización y respeto de sus contratos colectivos.

Mejores condiciones de trabajo.

Respeto a la libertad de sindicalización

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