Steven Hack falleció a los 68 años. Según dio a conocer la empresa Interact Theatre Company, que cofundó, el actor murió debido a una “emergencia médica inesperada”, provocada por la arteroesclerosis.

Participó en múltiples series y películas estadounidenses como la comedia Seinfeld y American Horror Story. El incidente ocurrió el pasado 19 de noviembre pero fue dado a conocer hoy.

Nacido en San Luis, Misuri, en 1958, Hack se formó en el Instituto de las Artes de California (CalArts), así como en la Academia Estadounidense de Arte Dramático.

Debutó como bailarín en Vaselina. De ahí emprendió una larga carrera en musicales de Broadway, como Cats. En 2004 ganó el premio Los Angeles Ovation Award por el monólogo Willie's Son.

En el cine, participó en proyectos tan variados como películas de superhéroes, como Thor: The Dark World, hasta películas de autor. Su carrera enseries de televisión comenzó con papeles menores en series como Seinfeld, donde interpretó a una persona con VIH en una marcha en el episodio “La esponja”, de la séptima temporada, y siguió en series como The Mentalist y Mad About You.

Entre sus últimos papeles en la pantalla grande están Ámsterdam, del año 2022, y Return from Tomorrow, de 2026, También había participado en series recientes como Ratched y Pam & Tommy.