La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhortó a la población a extremar precauciones en las zonas costeras de Baja California ante un incremento temporal de hasta 35 centímetros en el nivel medio del mar, asociado a las condiciones de El Niño.

De acuerdo con registros oceanográficos presentados por especialistas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el aumento alcanza su mayor registro frente a Ensenada y podría llegar a su punto máximo entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

La dependencia explicó que el calentamiento del océano Pacífico provoca la expansión del agua y el desplazamiento de masas cálidas hacia las costas. Aunque este fenómeno no genera inundaciones permanentes por sí solo, puede ampliar el alcance del agua cuando coincide con las mareas altas de invierno y el oleaje de tormentas.

El titular de la CEPC, Ignacio Lozoya Morales, informó que mantienen comunicación con el CICESE y la Secretaría de Marina (SEMAR) para dar seguimiento a las condiciones del mar. También se refuerzan las acciones de vigilancia en zonas bajas del litoral, infraestructura cercana a las playas y desembocaduras de arroyos y pluviales en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín.

Protección Civil recomendó no ingresar al mar ni acercarse a las zonas donde rompen las olas, así como evitar caminar sobre piedras, muelles o áreas cercanas al agua cuando se presente oleaje elevado. También pidió respetar los cierres de malecones, calles próximas a la playa y cruces de arroyos.

A pescadores y propietarios de lanchas o embarcaciones pequeñas se les exhortó a asegurar sus unidades, equipos y pertenencias en la playa, además de mantenerse atentos a los avisos de las Capitanías de Puerto.

La CEPC señaló que mantiene un seguimiento permanente de las condiciones oceanográficas y meteorológicas, por lo que pidió a la ciudadanía consultar únicamente canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.

APG