Un hombre de 34 años fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, luego de ser señalado por presuntamente agredir a golpes a su madre, una mujer de 69 años, en Mexicali.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la detención ocurrió durante la madrugada del martes 24 de noviembre, en un domicilio de la avenida Jalpa, en la colonia Zacatecas, tras un reporte al C5 sobre una persona lesionada.

Al llegar, los agentes observaron a un hombre que negó haber cometido algún delito e intentó retirarse del lugar, por lo que fue asegurado. Posteriormente, una mujer de 29 años salió de la vivienda y les informó que su madre se encontraba inconsciente y presentaba lesiones en el rostro.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y determinaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. La familiar señaló a su hermano como presunto responsable de la agresión y refirió que desde días antes se comportaba de manera agresiva, aparentemente bajo los efectos de sustancias prohibidas.

El detenido fue identificado como Ezequiel ‘N’, de 34 años, y trasladado a la comandancia central de la DSPM para los trámites legales correspondientes. En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

APG