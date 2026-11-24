Un adulto mayor resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta gris en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y el bulevar Óscar Flores, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con versiones de testigos, el hombre intentaba cruzar la vialidad cuando fue impactado por una camioneta que circulaba sobre la avenida, lo que provocó que cayera sobre el pavimento.

Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al hombre. Luego de revisarlo, informaron que presentaba lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Por su parte, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial arribaron al cruce para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades de los involucrados.

PT