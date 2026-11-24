Una mujer fue localizada sin vida en un negocio abandonado ubicado en el cruce de la avenida Insurgentes y el eje vial Juan Gabriel, en la colonia El Barreal, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, un hombre llamó al número de emergencias 911 para reportar que había visto a una mujer con vestimenta tarahumara tirada en un predio abandonado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo, por lo que procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia arribaron al sitio para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de muerte de la mujer, tampoco han dado a conocer si el cuerpo contaba con señales de violencia. Será la necropsia de ley la que permita establecer el motivo del fallecimiento.

PT