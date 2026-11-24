El hallazgo de un feto humano en una zona en construcción provocó la movilización de elementos de seguridad y agentes ministeriales en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados en el sector de la colonia Vereda Privada Residencial, específicamente en un terreno ubicado en el cruce de Vereda y Prolongación Periférico, donde inicialmente se alertó a las autoridades sobre la presencia de supuestos restos humanos.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio para verificar la situación y comenzar con las primeras indagatorias. Al llegar al lugar, los uniformados localizaron los restos que presuntamente corresponderían a un feto humano. De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se habría registrado en el exterior de unos baños portátiles instalados en el área de construcción, lo que generó la movilización de distintas corporaciones de seguridad.

Ante la situación, los policías municipales solicitaron el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes se trasladaron hasta el sector para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer las circunstancias en las que fueron localizados los restos.

El hallazgo ocurrió en una zona de construcción ubicada en la colonia Vereda Privada Residencial, en las inmediaciones del cruce de Vereda y Prolongación Periférico, al poniente de Monterrey.

En el sitio permanecieron elementos policiacos mientras se desarrollaban las primeras investigaciones, además de que se esperaba la intervención de las autoridades ministeriales para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre quién pudo haber dejado los restos en el lugar, ni las condiciones en las que fueron encontrados. La Agencia Estatal de Investigaciones quedó a cargo de las indagatorias para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si existen personas relacionadas con este caso.

Con información de Ray Elizalde/Noticias N+

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