En Zacatecas, familiares de Francisco Javier Hernández Raygoza, de 22 años y originario de Calera, piden apoyo de otros estados para continuar su búsqueda.

Francisco fue visto por última vez el 3 de noviembre, en el cerro El Magistral y se presume que pudo haber caído a un tiro de mina inundado. De acuerdo con Juan Raygoza, tío de la víctima, al joven le faltaba poco para terminar su carrera. Además, su tía María Guadalupe señala que aún les falta por revisar al 100% los tiros de mina.

“Ya lo único que nos falta como determinar a un 100 % son los tiros de mina, y porque ahí sí es simplemente con equipo, que es por lo que estamos pidiendo la ayuda”, mencionó María.

A Francisco le vieron por última vez durante la madrugada, cuando salió con una amiga y otras personas a recorrer el cerro El Magistral, en la capital zacatecana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Piden Apoyo para Buscar a Joven Desaparecido en Cerro El Magistral, Zacatecas

“A la muchacha con la que vino Javier ese día, le solicitamos que si nos decía dónde había sido el punto donde donde ellos lo perdieron de vista”, agregó Juan Raygoza.

A partir de esa ubicación comenzaron las labores de búsqueda, con apoyo de familiares y corporaciones de emergencia. La principal línea de investigación apunta a que Francisco pudo caer en uno de los tiros de mina de la zona, algunos con aproximadamente 230 metros de profundidad y en gran parte inundados.

Pero ante las limitaciones del equipo disponible, la familia pide apoyo de personas, instituciones o gobiernos de otros estados que cuenten con maquinaria, buzos y personal especializado para continuar la exploración. Su principal petición es encontrar a Francisco y tener certeza sobre lo ocurrido.