Si necesitas una ayuda económica para continuar tus estudios, la Ciudad de México dará un apoyo de 2,000 pesos bimestrales a los universitarios en 2027, y acá te decimos cuáles son los requisitos que solicitarán en el nuevo registro.

Las instituciones encargadas de los programas sociales, como pensiones y becas, han comenzado la planeación para el siguiente año, ya que algunos apoyos tendrán un ligero aumento económico para continuar contribuyendo a la economía de los beneficiarios, sin que se vean afectados por el tema de la inflación.

¿Qué apoyo dará 2,000 pesos a universitarios en CDMX?

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la CDMX otorgará un apoyo de 2,000 pesos a los estudiantes que se registren a la Beca a Universitarias y Universitarios para transporte y más 2027.

Si bien este no es un programa nuevo, sí cambiará el monto de la ayuda económica el próximo año, ya que en 2026 se entregó un apoyo de 1,500 pesos bimestrales a los estudiantes de nivel superior que realizaron su registro. En este contexto, los depósitos tendrán un aumento de 500 pesos cada bimestre.

La Beca a Universitarias y Universitarios para transporte y más 2027 la pueden solicitar estudiantes de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la Universidad Nacional Rosario Castellanos y de cualquier universidad pública en CDMX.

Requisitos del apoyo para universitarios en CDMX

Los estudiantes de nivel superior que viven en la Ciudad de México podrán solicitar la Beca de Transporte 2027, que otorgará un apoyo de 2,000 pesos bimestrales, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México; preferentemente de las colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).

Ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta, que ofrecen las Instituciones de Educación Superior públicas de la CDMX o de algún plantel de una universidad nacional ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Contar con un documento probatorio de inscripción vigente al periodo de las convocatorias expedido por su institución o universidad.

El aspirante deberá contar con identificación oficial vigente con fotografía. Credencial para votar con fotografía del INE o pasaporte.

Los participantes menores de edad al momento de su registro y que resulten beneficiarias, adicionalmente a los documentos que se solicitan deberán proporcionar copia de su credencial de la Institución Educativa y entregar copia de la identificación oficial vigente (INE o pasaporte) de la madre, el padre o persona tutora.

Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en caso de no ser visible en la identificación oficial.

El registro de la Beca Transporte para universitarios 2027 se realizará por internet en la plataforma de servicios digitales de SECTEI, y aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta en la que iniciarán las inscripciones, la convocatoria podría lanzarse en febrero, como sucedió este año.

Para realizar el trámite, los solicitantes deben iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX y proporcionar sus datos personales así como los documentos con el formato aceptado que es JPG, PNG y GIF. Este es el proceso:

Obtener su cuenta Llave CDMX en este enlace: https://llave.cdmx.gob.mx/ Ingresar al formulario y llenar todos los campos que ahí se requieran. Adjuntar la documentación solicitada de ser necesario por ambos lados y por separado. Una vez finalizado el registro se emitirá un folio, el cual debe ser conservado por el aspirante.

Es importante señalar que actualmente el registro se encuentra abierto para la Beca Transporte del segundo semestre de 2026, sin embargo es para el apoyo de 1,500 pesos para el último bimestre del año, y en caso de ser aceptado, deberás volver a hacer el registro para el primer semestre de 2027.

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