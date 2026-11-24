Un rastreo realizado por agentes de la Policía Municipal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, permitió localizar restos óseos en la parte posterior de una planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El operativo se implementó luego de recibir un llamado que alertaba sobre el hallazgo de restos humanos en las inmediaciones de las instalaciones de la paraestatal.

De acuerdo con la información preliminar, los restos se encuentran dispersos en una extensión aproximada de un kilómetro.

La zona se localiza en las inmediaciones de las vialidades Prólogos, Miguel de la Madrid y Lote Bravo, en la parte posterior de la planta de CFE.

Tras el hallazgo, los agentes realizaron un rastreo en el sector y permanecían a la espera de personal de la Fiscalía para llevar a cabo el levantamiento de los restos óseos y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la identidad de las posibles víctimas ni sobre el tiempo que los restos llevaban en el lugar.

PT