Este martes, se registró un accidente en la carretera Naucalpan-Toluca, en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los reportes del equipo de N+FORO, un motociclista murió luego de que un vehículo particular lo impactó de frente sobre la Naucalpan-Toluca, a la altura de la colonia Llano de la Flores, en dicho municipio mexiquense.

Según refieren testigos, la víctima iba descendiendo mientras el conductor del vehículo particular intentó realizar alguna maniobra y por la velocidad que llevaba terminó impactándose contra la motocicleta, cuyo conductor salió proyectado hacia el parabrisas y posteriormente hacia la carpeta asfáltica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Muere Tras Accidente en la Carretera Naucalpan-Toluca

Afectación vial en carretera Naucalpan-Toluca

Paramédicos llegaron hasta el lugar del accidente, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, arribaron peritos de la Fiscalía del Estado de México, quienes realizan la investigación correspondiente.

Debido al accidente, la carretera Naucalpan-Toluca está cerrada a la circulación, por la presencia de equipos de emergencia que trabajan en la zona, lo que se suma a un bloqueo de estudiantes en la Avenida 1 de Mayo, en Naucalpan, con dirección a avenida Luis Donaldo Colosio.

Con información de N+