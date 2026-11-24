Parece que poco a poco Santiago Gimenez ha comenzado a retomar su nivel. El delantero mexicano llegó este verano al FC Porto, pues en el AC Milan no tuvo cabida. Ahora, Santi tiene su primera gran oportunidad de la temporada, pues será titular en la UEFA Champions League.

Además de la titularidad, el partido Feyenoord vs Porto de hoy será especial para Santi Gimenez. Y es que el mexicano enfrenta a su ex equipo, el que lo llevó al futbol europeo y con el que ha mostrado su mejor versión.

Para el partido de este martes, el 'Bebote' fue incluido en el once inicial de los Dragones. En ese sentido, el atacante aseguró en la conferencia de prensa previa al encuentro que, en caso de anotar gol, no lo celebrará por respeto a su antiguo club.

¿Cuántos goles metió Santi Gimenez con el Feyenoord?

Para Santi Gimenez, su paso por el Feyenoord fue inolvidable. El mexicano demostró el gran talento que tiene, pues en 105 partidos anotó 65 goles. El Feyenoord es el club para el que más tantos ha convertido el delantero.

Ahora, el atacante surgido de la cantera de Cruz Azul busca retomar su mejor versión, esa que vimos precisamente en Países Bajos, con el Porto. En el futbol portugués, Gimenez apenas registra 2 goles en 9 partidos jugados.

Si Santi Gimenez llega a marcar hoy ante el Feyenoord, representará su primera anotación en la UEFA Champions League con la camiseta del Porto.