La actividad en la UEFA Champions League 2026-2027, continúa esta semana con la Jornada 5 de la Fase de Liga. Este martes 24 y miércoles 25 de noviembre se llevarán a cabo los partidos correspondientes a dicha fecha.

Es por eso que, llegado este punto de la campaña europea, cada punto se vuelve más valioso ya que hay conjuntos que podrían dar un paso muy importante hacia la clasificación a los octavos de final, mientras que otros buscan aferrarse a la posibilidad de meterse incluso por la vía de los Playoffs.

Aquí te dejamos la lista de partidos para la quinta fecha de la Champions League, para que sepas las fechas y horarios de estos cruces.

Calendario de la Jornada 5 en la UEFA Champions League

Esta es la lista de partidos correspondientes a la quinta jornada de la Fase de Liga en la Champions League. Te dejamos la fecha y el horario de cada juego para que no te pierdas un solo detalle.