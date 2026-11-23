Partidos y Horarios de la Jornada 5 en la UEFA Champions League
Vuelve la actividad en el futbol europeo y luego de la quinta fecha, quedarán solo tres jornadas más en la Fase de Liga
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Vuelve la actividad en el futbol europeo y luego de la quinta fecha, quedarán solo tres jornadas más en la Fase de Liga
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La actividad en la UEFA Champions League 2026-2027, continúa esta semana con la Jornada 5 de la Fase de Liga. Este martes 24 y miércoles 25 de noviembre se llevarán a cabo los partidos correspondientes a dicha fecha.
Es por eso que, llegado este punto de la campaña europea, cada punto se vuelve más valioso ya que hay conjuntos que podrían dar un paso muy importante hacia la clasificación a los octavos de final, mientras que otros buscan aferrarse a la posibilidad de meterse incluso por la vía de los Playoffs.
Aquí te dejamos la lista de partidos para la quinta fecha de la Champions League, para que sepas las fechas y horarios de estos cruces.
Esta es la lista de partidos correspondientes a la quinta jornada de la Fase de Liga en la Champions League. Te dejamos la fecha y el horario de cada juego para que no te pierdas un solo detalle.
Galatasaray vs Aston Villa - Martes 24 de noviembre - 11:45 am
Bodo Glimt vs LASK - Martes 24 de noviembre - 11:45 am
Feyenoord vs Porto - Martes 24 de noviembre - 2:00 pm
Arsenal vs Borussia Dortmund - Martes 24 de noviembre - 2:00 pm
Slovan Bratislava vs Real Betis - Martes 24 de noviembre - 2:00 pm
Real Madrid vs PSV - Martes 24 de noviembre - 2:00 pm
RB Leipzig vs Lens - Martes 24 de noviembre - 2:00 pm
Como vs AEK - Martes 24 de noviembre - 2:00 pm
Manchester City vs Napoli - Martes 24 de noviembre - 2:00 pm
Slavia Praga vs Villarreal - Miércoles 25 de noviembre - 11:45 am
Sabah vs Barcelona - Miércoles 25 de noviembre - 11:45 am
PSG vs Roma - Miércoles 25 de noviembre - 2:00 pm
Shakhtar vs Fenerbahçe - Miércoles 25 de noviembre - 2:00 pm
Inter vs Stuttgart - Miércoles 25 de noviembre - 2:00 pm
Sporting Lisboa vs Manchester United - Miércoles 25 de noviembre - 2:00 pm
Atlético de Madrid vs Viking - Miércoles 25 de noviembre - 2:00 pm
Lille vs Bayern Múnich - Miércoles 25 de noviembre - 2:00 pm
Brujas vs Liverpool - Miércoles 25 de noviembre - 2:00 pm