Se dio a conocer el calendario de los cuartos de final de la Liga MX. Los ocho equipos que clasificaron a la Liguilla conocen ya no solamente a sus respectivos rivales, sino también el día y la hora en la que jugarán los partidos de ida y vuelta.

Una de las llaves más llamativas es la de Monterrey vs América, pues se trata de dos de los planteles más poderosos del futbol mexicano. Las Águilas dejaron escapar el liderato general en las últimas jornadas, pero aún así lograron acabar la fase regular en el tercer lugar.

Por su parte, Rayados obtuvo su boleto a la Fiesta Grande en la Jornada 17 luego de vencer a Pumas. Ahora, estos dos equipos se verán las caras por un boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2026.

Fecha y Horario para el partido de ida Monterrey vs América

La Liga MX dio a conocer cuándo y a qué hora se jugará el partido de ida Monterrey vs América, correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2026. Aquí te dejamos toda la información alrededor de este compromiso para que sepas la fecha y el horario del encuentro.

Fecha: Martes 24 de noviembre

Horario: 9:10 pm

Sede: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Recordemos que desde hace varios torneos, en el futbol mexicano no existe la regla de los goles de visitante. Esto quiere decir que el único criterio de desempate durante la Liguilla —con excepción de la final— es la posición en la tabla.

Es decir, si Monterrey y América terminan igualados en el marcador global, el equipo que haya terminado la fase regular en mejor posición, avanzará a la siguiente ronda. En este caso, las Águilas tienen a su favor el criterio de desempate, por lo que si Rayados pretende meterse a semifinales deberá derrotar al conjunto azulcrema.