La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reveló como ocurrió el asesinato de Juan Pablo 'N' alias 'El 25' identificado como sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero y de su escolta Paulino 'N'; además confirmó que residía en la entidad desde hace meses.

La Fiscal Idamis Pastor Betancourt mencionó en rueda de prensa que aunque no tenían indicios sobre que Juan Pablo 'N' operaba en Puebla, sí se sabe que tenía de cuatro a seis meses viviendo en Lomas de Angelópolis perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Sobre su asesinato, las autoridades reconstruyeron los momentos previos y posteriores a esta balacera ocurrida en el Fraccionamiento Parque Michoacán; Esta fue la cronología de los hechos.

15:00 Horas Juan Pablo 'N' se encontraba con su familia celebrando un cumpleaños en un salón de eventos ubicado en el Fraccionamiento Parque Michoacán, Parque de los Lagos.

A las 15:22 horas salió acompañado de Paulino 'N' para pasear a sus dos perros en inmediaciones del mismo fraccionamiento de Lomas de Angelopólis III.

A las 16:12 horas, tres hombres vestidos de negro se aproximaron por la barda perimetral y dispararon en repetidas ocasiones contra ambos.

Tan solo tres minutos después se reportó el fallecimiento de Juan Pablo 'N' y su escolta Paulino 'N' por lesiones de arma de fuego.

De acuerdo a las investigaciones, los agresores huyeron a bordo de un vehículo Forte color blanco con placas del Estado de México y dejaron en el lugar un arma larga calibre 2.23.

A las 16:46 horas, el automóvil fue localizado en un terreno valdio en inmediaciones de Angelópolis; en su interior encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Con información de N+

MCS