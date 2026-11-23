¡Toma tus precauciones! El frente frío número 8, canales de baja presión y el ingreso de humedad afectarán mañana a la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Conoce aquí qué efectos ocasionarán esos fenómenos meteorológicos el martes en la capital mexicana, así como el pronóstico del clima a detalle, para que las lluvias y las bajas temperaturas no te tomen por sorpresa.

Y es que la Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la masa de aire ártico que impulsa al frente 8 provocará mañana descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

Ante ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina activó la alerta amarilla en varias alcaldías.

¿En qué alcaldías hay alerta amarilla?

En redes sociales, la SGIRPC informó que se activó alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del 24 de noviembre en estas alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Según la dependencia capitalina, se prevé que el termómetro marque entre 4 y 6 grados entre las 04:00 y 08:00 horas.

Lluvias en CDMX

Sobre el clima en el Valle de México, el SMN informó que mañana seguirán las lluvias en la Ciudad de México.

En primera instancia, previó condiciones de cielo nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y presencia de bruma.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la capital mexicana.

Además, pronosticó una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 22 a 24 grados centígrados, así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Así estará el clima en la mañana, tarde y noche

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 22 y 24 grados; 40% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 35 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; cielo medio nublado y vientos de 15 km/h.

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¡Abrígate con el método de la cebolla!

Ante las bajas temperaturas, la SGIRPC recomendó a la ciudadanía utilizar el "Método de la Cebolla", es decir, cubrirse con varias prendas, pues no solo calientan mejor que una gruesa, sino que podrás te permitirán acondicionarte de acuerdo con el lugar donde te encuentres.

Capa 1. Ropa interior térmica: La intención es mantener seco el cuerpo, debido a que cuando suda y se seca provoca frío

Capa 2. Ropa transpirable: Tiene como función mantener el calor corporal, permitiendo que las prendas de la primera se mantengan secas.

Capa 3. Prendas que sean impermeables: Para proteger de factores externos como la lluvia, el viento o aguanieve.

SPB