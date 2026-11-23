La temporada navideña llegará al Centro Nacional de las Artes (Cenart) con la presentación de El cascanueces, uno de los espectáculos de danza representativos de las fiestas decembrinas. La puesta en escena formará parte del programa Luces de Invierno y contará con funciones del 3 al 13 de diciembre de 2026, excepto el sábado 12.

El espectáculo estará a cargo de la Academia de la Danza Mexicana, bajo la dirección de Miriam González, y será una opción para quienes buscan actividades aptas para toda la familia en la Ciudad de México (CDMX) durante diciembre.

La entrada será libre, aunque el recinto advirtió que el cupo será limitado, por lo que recomienda llegar con anticipación para conseguir lugar.

¿Cuándo será El Cascanueces gratis en el Cenart?

Las funciones de El Cascanueces se llevarán a cabo en el Teatro Raúl Flores Canelo, del Centro Nacional de las Artes, con los siguientes horarios del 3 al 13 de diciembre de 2026, excepto el sábado 12 de diciembre:

Jueves y viernes: 19:00 horas.

Sábados y domingos: 13:00 horas.

La presentación será de entrada libre, por lo que no será necesario pagar boleto para el espectáculo de danza. Sin embargo, en el Teatro Raúl Flores Canelo se contempla un aforo de 336 personas, por lo que el acceso estará sujeto a la disponibilidad de lugares.

El Cenart recomienda llegar con anticipación para asegurar un espacio, ya que el cupo será limitado y no se garantiza la entrada a quienes lleguen cuando el recinto esté lleno.

El Centro Nacional de las Artes se encuentra en avenida Río Churubusco número 79, en la colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

El Cascanueces es un ballet clásico inspirado en el cuento El Cascanueces y el rey de los ratones, de E. T. A. Hoffmann. La historia sigue a una niña que, durante la Nochebuena, recibe un muñeco cascanueces y vive una aventura fantástica que la lleva a un mundo de magia, juguetes que cobran vida y personajes encantados.

FBPT