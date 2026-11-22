El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo revela de noche una nueva dimensión de su arquitectura funcionalista con "La luz que habita", la intervención lumínica que busca resaltar los detalles que pasan inadvertidos durante el día.

Con el proyecto se pretende mostrar el alcance de geometrías y volúmenes que no habían sido explorados anteriormente. La propuesta de Birot Lighting no altera la estructura del lugar e invita al descubrimiento con instalaciones que iluminan el inmbueble.

La luz nocturna aísla y resalta escaleras, tinacos, muros, la icónica barda de cactus y los grandes ventanales proyectados por el arquitecto Juan O’Gorman, creador de la sede que actualmente es museo en la Ciudad de México.

Esto permite ecorrer las casas y estudios de Rivera y Kahlo (MCEDRFK) desde una perspectiva contemporánea de luces y sombras, según la Secretaría de Cultura.

La intervención igual usa la oscuridad como parte del diseño y coloca luces de manera específica en cada superficie. Y se ven diferentes la barda de cactus, los ventanales y los techos en forma de dientes de sierra concebidos por O’Gorman.

Así, consigue destacar la textura del tabique, los muros rojos con distintos tonos y las formas de la vegetación, que parecen iluminarse desde su interior. Con ello, los espacios adquieren una nueva lectura interna.

"'La luz que habita' propone regresar, por un momento, a esa idea de una arquitectura viva", indica el museo.

"La Casa Estudio no cambia. Cambia nuestra forma de verla", añade.

La intervención lumínica fue inaugurada a mediados de octubre, con visitas durante cinco días. Pero a partir de noviembre, la gente puede acudir cada miércoles con recorridos y actividades nocturnas.

La próxima presentación será el 25 de este mes, con recorridos que incluyen los espacios de trabajo y viviendas de Diego Rivera y Frida Kahlo iluminados por la noche.

Ese día igual se prevé un conversatorio entre Pablo Álvarez, director de proyectos de Birot lighting, y María Fernanda Almela, curadora del MCEDRFK.

El cupo está limitado a 60 personas. El ingreso será a partir de las 18:30 horas, sin registro previo y abierto al público en general en el museo ubicado en la colonia San Ángel Inn de la alcaldía Álvaro Obregón.

El costo del boleto es de 50 pesos, pero maestros y estudiantes que muestren credencial vigente acceden gratis, lo mismo que mayores de 60 años con credencial de Inapam; además de niñas y niños menores de 13 años.

La "Luz que habita" forma parte del programa Intervenciones Arquitectónicas y de los festejos por los 40 años del museo, los 120 años del nacimiento de Diego Rivera y el 80 aniversario del INBAL.

ASJ