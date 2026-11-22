Con un golazo de tiro libre de Juan Brunetta en el tiempo agregado, América perdió ante Tigres en la jornada 17 del Apertura 2026 y dejó ir la oportunidad de seguir en la pelea por el liderato.

Las Águilas cayeron 1-0 en El Volcán en los últimos minutos y podrían terminar en tercer lugar del torneo, según el resultado del partido de Chivas contra Cruz Azul que se disputará este domingo.

El equipo de Coapa tuvo algunas oportunidades, pero su defensiva se mantuvo endeble y sus jugadores mostraron poca intensidad para buscar el resultado.

En el 90+2, Brunetta anotó el tanto para decidir un encuentro parejo, de lucha en mitad de la cancha y pocos acosos a las áreas.

Aunque eliminado, Tigres peleó en su cancha ante un América empeñado en sumar tres puntos para subir al primer lugar; después de un tiempo inicial de pocas jugadas de gol; en el segundo, Tigres fue mejor y lo confirmó con la anotación de Brunetta.

El club dirigido por Víctor Manuel Vucetich, quien asumió de forma interina desde la quinta jornada, sumó apenas 18 puntos para terminar en el lugar 15 de la tabla general.

La victoria de la última jornada representó una despedida con decoro del torneo ante su afición, pero los Tigres cortaron una racha de 23 clasificaciones consecutivas desde 2014.

América se mantuvo en el segundo lugar con ocho victorias, seis empates, tres derrotas y 30 puntos, dos menos que el líder Cruz Azul y los mismos del Guadalajara, que mañana jugarán un partido cuyo resultado alterará la parte alta de la tabla de posiciones.

A falta de dos encuentros, los ocho primeros de la tabla, ya con boletos asegurados a la fase de los ocho mejores son, en ese orden: Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.

ASJ