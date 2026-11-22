Momentos de tensión se vivieron al finalizar la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, esto debido a que el capitán del equipo argentino, Leandro Paredes, se desmayó en plena entrevista pos partido.

Paredes, que salió de cambio al minuto 57, atendió a la prensa tras ganar el trofeo pero terminó desplomándose presuntamente por el fuerte calor. "Ahora a disfrutar, a disfrutar de mis compañeros. Agradecer por todo lo que vivimos...", alcanzó a decir el futbolista antes de caer al césped ante la preocupación del periodista que le entrevistaba.

De momento Boca Juniors no ha emitido un comunicado en el que explique el estado de salud de Leandro Paredes, quien de acuerdo con los primeros reportes de la prensa argentina, habría sido trasladado a una clínica para realizarle estudios. Sin embargo, se dice que el jugador fue capaz de salir del campo por su propio pie.

En ese sentido, el periodista que realizaba la entrevista al momento del desmayo de Paredes, Marcelo Bennedetto, dijo que el futbolista se encontraba bien. "Está bien. Se fue por sus propios medios para dar tranquilidad. Se fue para el vestuario, se lo llevaron. Inmediatamente lo levantaron y él con el pulgar arriba dijo que estaba bien", fueron las palabras del reportero.

Leandro Paredes, de 32 años de edad, fue parte del plantel de la selección argentina que conquistó el Mundial en 2022 y que llegó a la final de la más reciente edición este 2026.

Boca Juniors ganó la Copa Sudamericana

El conjunto de Boca Juniors se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2026 luego de derrotar 2-0 al Atlético Mineiro de Brasil en la gran final, disputada este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Santiago Ascacíbar abrió el marcador al minuto 16, mientras que Miguel Merentiel amplió la ventaja al 48 para sellar la victoria del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y devolverle la gloria internacional a uno de los clubes más importantes del continente.

Con este resultado, Boca Juniors consiguió su tercera Copa Sudamericana, después de las conquistas obtenidas en 2004 y 2005. Además, terminó con una sequía de 18 años sin títulos internacionales, pues su último campeonato continental había sido la Recopa Sudamericana de 2008. De esta manera, el Xeneize se convirtió en el primer equipo en conquistar tres veces este certamen y aseguró su participación en la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al próximo campeón de la Copa Libertadores.