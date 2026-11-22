La FIFA, el organismo que rige el futbol a nivel mundial, tendrá elecciones presidenciales en 2027 para determinar quién estará al mando de cara al periodo 2027-2031. Actualmente Gianni Infantino es quien lo preside y busca ser reelegido.

Infantino, que es presidente de la FIFA desde 2016, ha perdido el apoyo de varias federaciones tras la polémica en la que se vio envuelto debido al proyecto FIFA Forward Enterprise, el cual pretendía vender una participación en las futuras ganancias del Mundial a inversores privados y pretendía recaudar 4 mil 200 millones de dólares.

Sin embargo, otras federaciones han optado por respaldar a Infantino de cara a las elecciones y una de ellas es la de México. A través de un comunicado la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que "ratifica el apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para ocupar la presidencia de la FIFA para el periodo 2027-2031".

En el escrito, la FMF detalla que están "convencidos de que su compromiso con el crecimiento, la inclusión social y el acceso al futbol, han fomentado un progreso e innovación notables y sostenidos a escala global; agenda que la FMF suscribe y apoya firmemente".

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¿Cuándo son las elecciones presidenciales de la FIFA?

Las elecciones presidenciales de la FIFA para el periodo 2027-2031 se celebrarán el 18 de marzo de 2027 durante el 77.º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. De momento, son tres las candidaturas recibidas que buscan la presidencia del organismo. Aquí te dejamos algunos detalles sobre los candidatos.

Gianni Infantino: Actual presidente de la FIFA, que busca un tercer mandato tras haber sido elegido en 2016 y reelegido en 2019 y 2023.

Philippe Diallo: Presidente de la Federación Francesa de Futbol desde 2023 y exjuez de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, postulado con respaldo dentro de la UEFA.

Kohzo Tashima: Miembro del Consejo de la FIFA desde 2015, presidente de honor de la Asociación Japonesa de Futbol y exjugador internacional japonés.