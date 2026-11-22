Más de 3 mil 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México serán desplegados este domingo 22 de noviembre de 2026 como parte del operativo “Estadio Seguro”, con motivo del partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, que se disputará en el estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán.

El encuentro comenzará las 19:00 horas, por lo que las autoridades capitalinas implementarán acciones de vigilancia, control de accesos, prevención de delitos y regulación del tránsito en las inmediaciones del recinto deportivo, ubicado en la zona de Santa Úrsula Coapa.

Para garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir incidentes durante el encuentro, la SSC desplegará 2 mil 98 policías, quienes contarán con el apoyo de 200 vehículos oficiales, 40 motocicletas, tres camiones, nueve grúas, tres drones y dos antidrones.

También participarán una moto ambulancia y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), además de un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos de vigilancia durante las actividades.

A este dispositivo se sumarán mil 300 elementos de la Policía Auxiliar, apoyados por 10 unidades, quienes estarán distribuidos en accesos, salidas, pasillos, gradas y zona de cancha. Asimismo, se instalarán filtros de revisión para evitar el ingreso de objetos prohibidos o que puedan representar un riesgo para los asistentes.

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizará recorridos de vigilancia en los alrededores del estadio Banorte para prevenir la reventa de boletos. Estas labores contarán con el apoyo de dos drones de la Unidad Águila.

Por su parte, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito efectuarán acciones para facilitar el desplazamiento de peatones y automovilistas, además de regular el estacionamiento en las vialidades de acceso al recinto, tanto antes como durante y después del partido.

Debido a la concentración de aficionados y las posibles afectaciones a la circulación en la zona de Santa Úrsula Coapa, la SSC recomienda considerar las siguientes vialidades como alternativas viales para los traslados:

Viaducto Tlalpan.

Anillo Periférico.

Boulevard Gran Sur.

Santa Úrsula.

Santo Tomás.

FBPT