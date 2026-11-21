Tres hombres identificados como Fabián “N”, Vicente Paul “N” y Manuel Yair “N” fueron detenidos durante un operativo coordinado en la localidad de Acontla, municipio de Zongolica, por su probable participación en delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública.

Son investigados por su posible relación con el ataque y asesinato de Juana Tzanahua, regidora única del municipio de San Juan Texhuacán y de su esposo Gervacio Hernández Mellado, quien fuera presidente del comité directivo municipal del PRI.

Se dio a conocer que el hecho violento ocurrió cuando la pareja viajaba a bordo de un automóvil particular y fueron interceptados por hombres armados quienes accionaron sus armas en repetidas ocasiones contra la unidad. En la agresión también resultó lesionada Isaura Chipahua Cuahutzihua, quien recibió atención médica.

En el operativo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Policía Municipal aseguraron bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana, una sustancia granulada con características del cristal, armas de fuego y tres motocicletas.

La detención se realizó este sábado 21 de noviembre. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Regional de Córdoba investiga la posible relación de los detenidos con el doble homicidio ocurrido en Texhuacán, donde fueron asesinados una regidora del municipio y su esposo, quien se desempeñaba como dirigente político municipal.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial y actualmente transcurre el término constitucional para que sean presentados ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad de los detenidos en el doble homicidio.