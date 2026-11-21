El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, destacó la detención de Fausto Isidro 'N', "El Chapo Isidro", y señaló que se trata de 11º fugitivo de los Diez Más Buscados capturado bajo la administración Trump.

El funcionario estadounidense celebró el "excelente trabajo de nuestros socios en la aplicación de la ley en México" y de todas las instituciones involucradas en el operativo para la captura del presunto líder criminal ligado al cártel de los Beltrán Leyva.

"Este presunto líder de cártel es acusado de inundar comunidades estadounidenses con drogas mortales, incluyendo el fentanilo", agregó Patel.

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"Bajo el liderazgo del presidente Trump, este FBI continuará persiguiendo incansablemente a los criminales y cárteles que envenenan nuestras comunidades y amenazan vidas estadounidenses", apuntó.

La Secretaría de la Defensa dio a conocer que detuvo a Isidro 'N' junto a Germán 'N' y José 'N' como resultado de labores de inteligencia de las autoridades mexicanas en colaboración con Estados Unidos.