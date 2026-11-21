Un supermercado en Sinaloa brindó alimento y resguardo a un aproximado de 100 personas que quedaron atrapadas la noche del 20 de noviembre al interior del establecimiento, tras los enfrentamientos registrados en Guasave y otros puntos de la entidad.

Tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, se desencadenó una ola de violencia en Sinaloa, donde también se reportaron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en municipios del centro y norte del estado.

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Ante la situación de inseguridad, el personal del supermercado permitió que los ciudadanos permanecieran dentro de las instalaciones mientras se restablecían las condiciones de seguridad para que pudieran regresar a sus hogares.

En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa a varias personas entre ellas menores de edad recibiendo apoyo del personal y alimento.

Otro punto donde varias familias permanecieron bajo resguardo fue el estadio de los Algodoneros de Guasave, luego de que el partido fuera cancelado debido a las detonaciones de arma de fuego que se escucharon en las inmediaciones.