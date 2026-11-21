Durante un cateo, fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas y aseguraron un inmueble presuntamente utilizado para la venta y distribución de droga en el municipio de Coxcatlán, Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal llevaron acabo con éxito esta diligencia en un camino de terracería de la localidad de San José Tilapa.

Luego de labores de inteligencia, investigación de campo, verificación de denuncias anónimas y vigilancia, se identificó un inmueble presuntamente relacionado con actividades de narcomenudeo.

La autoridad judicial otorgó la orden de cateo luego de verificar los datos de prueba recabadas, por lo que fue ejecutada el 20 de noviembre de 2026, con apoyo de fuerzas federales y estatales.

Durante el cateo fueron detenidos Eneida 'N' y Antonio Aníbal 'N', además de que se aseguraron 34 bolsas con sustancia con características similares al cristal, 10 bolsas con hierba verde con características de la marihuana, una báscula gramera y 500 pesos en efectivo.

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Las autoridades aseguraron el lugar, mientras que las personas aprehendidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En otra acción contra el narcomenudeo, se llevó a cabo una orden de cateo en un inmueble ubicado en el Barrio Tecamachalco, municipio de San Salvador El Seco de Puebla.

María Pascuala 'N' fue detenida y se aseguraron 25 bolsas de plástico tipo ziploc con sustancia granulada con características similares al cristal, una bolsa con polvo blanco con características similares a la cocaína y una báscula gramera.

La orden de cateo fue otorgada luego de labores de inteligencia, investigación de campo, verificación de denuncias anónimas y vigilancias discretas que permitieron identificar el domicilio como un posible punto de venta y distribución de drogas.

De acuerdo a las autoridades, el inmueble era utilizado como punto de distribución y comercialización de narcóticos, con actividad reportada durante las 24 horas, y estaba relacionado con la banda denominada “Las Burras”.

Con información de N+

MCS