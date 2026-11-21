La carretera Culiacán-Los Mochis presenta afectaciones en distintos puntos tras los hechos violentos registrados la noche de este 20 de noviembre en Sinaloa, donde se reportaron bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales.

Los incidentes ocurrieron luego de la presunta detención de Fausto Isidro 'N', conocido como 'El Chapo Isidro', identificado como líder criminal de esa zona.

Al menos ocho camiones de carga incendiados y otros dos tráileres atravesados sobre la carretera Internacional México 15 fueron localizados en diferentes puntos del tramo comprendido entre Guamúchil y Pericos, donde la circulación continúa con dificultades debido a los bloqueos registrados tras la jornada de violencia que se desató en el norte de Sinaloa.

Las afectaciones se concentran en distintos sectores de los municipios de Salvador Alvarado y Mocorito; no obstante, uno de los puntos más complicados se encuentra en el entronque hacia la comunidad de Bacamacari, donde tres unidades de carga quedaron atravesadas y consumidas parcialmente por el fuego.

Incendio de vehículos en la carretera Internacional México 15. Foto: N+

A unos cuatro kilómetros de ese lugar, en las inmediaciones de Rancho Viejo, también fue localizado un tráiler con las llantas ponchadas, colocado sobre la carretera para obstaculizar el paso, aunque no presentaba daños por incendio.

La situación se repite a la altura del kilómetro 37, donde otra unidad pesada quedó atravesada, así como en un puente ubicado antes de llegar a Pericos, donde fueron encontrados tres vehículos calcinados.

Ciudadanos han compartido para N+ las condiciones en las que quedó esta vía de comunicación, luego de los incidentes registrados en la entidad. Algunos tramos carreteros siguen presentando complicaciones y embotellamiento para quienes transitan por esa región, donde se pueden observar aún tractocamiones incinerados, entre otro tipo de vehículos.

La circulación se mantiene lenta en la autopista Benito Juárez, en el tramo Reforma-Zapotillo y en la desviación a Potrero, donde aún hay vehículos incendiados. Asimismo, en la carretera México 15, a la altura de Las Brisas, se reporta la presencia de tráileres vandalizados que afectan el flujo de la circulación.

Autoridades se encuentran realizando diversos operativos para liberar por completo las carreteras. Líneas de autobuses suspendieron temporalmente sus recorridos a Los Mochis-Culiacán.