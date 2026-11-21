Con múltiples impactos de bala en la espalda y tendido boca abajo en un callejón de la invasión Miraval, al sur de Hermosillo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre la noche del viernes.

El hallazgo se registró alrededor de las 20:30 horas del 20 de noviembre, luego de que testigos reportaran haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en el sector.

La víctima, quien no ha sido identificada, tenía entre 40 y 50 años, era de complexión delgada y medía aproximadamente 1.67 metros de estatura.

En el lugar donde fue encontrado el cuerpo también se localizaron diversos indicios balísticos, como parte de las evidencias relacionadas con la agresión armada.