El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció a las fuerzas de seguridad de México por su "valentía" y "profesionalismo" al realizar la operación donde fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', en Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con Ronald Johnson, el intercambio de información estratégica de inteligencia entre Estados Unidos y México contribuyó a lograr esta operación, la cual permitió la detención de uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, así como a otros dos integrantes calve de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

A través de su comunicado en redes sociales, el embajador resaltó que resultados como estos no se consiguen de la noche a la mañana, sino que se logran mediante la cooperación constante y la confianza.

"Esto es lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Seguiremos persiguiendo a los criminales. Los cárteles terroristas y los delincuentes serán llevados ante la justicia. Y juntos haremos que nuestra dos naciones estén más seguras", informó Ronald Johnson.

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Cabe señalar que el 20 de noviembre, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron en Guasave, Sinaloa, a 'El Chapo Isidro', quien cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.

El detenido también cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.