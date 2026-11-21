El conductor de una unidad de transporte público presuntamente involucrada en la muerte de Cristina Joselyn Rocha, una mujer de 36 años que tenía seis meses de embarazo, fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de permanecer bajo investigación por el atropellamiento ocurrido en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Se trata de Israel “N”, contra quien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual. El mandamiento judicial fue cumplimentado este sábado 21 de noviembre por agentes de la Policía de Investigación.

El atropellamiento ocurrió el pasado 13 de noviembre sobre avenida Santa Fe, en la colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. Cristina Joselyn, quien trabajaba como maestra en una escuela privada, fue arrollada cuando cruzaba cerca de una zona peatonal. Después del impacto, el conductor huyó sin brindarle auxilio.

Para identificar al presunto responsable, las autoridades revisaron grabaciones de cámaras del C5 y de videovigilancia privada, además de entrevistar a vecinos. Con estas indagatorias lograron ubicar la unidad de transporte público y reconstruir la ruta que siguió el conductor después del accidente.

La búsqueda llevó a los policías hasta calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, en Miguel Hidalgo, donde localizaron a Israel “N”. Durante la intervención, fue detenido inicialmente por una infracción de tránsito y, tras una revisión, le encontraron dosis de narcóticos.

El hombre y la unidad quedaron a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, un juez de control lo vinculó a proceso por delitos contra la salud y le impuso prisión preventiva.

En paralelo, un dictamen en materia de tránsito terrestre estableció que el conductor no tomó las precauciones necesarias ni advirtió oportunamente la presencia de Cristina Joselyn, quien tenía preferencia de paso.

Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión por la muerte de la mujer, mientras continúa el proceso para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.