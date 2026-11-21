El Gobierno de Sinaloa compartió un comunicado en el que afirma que mantiene permanente atención en puntos carreteros, zona urbana y rural de Guasave, después de los recientes hechos violentos.

Durante la mañana de este 21 de noviembre, los esfuerzos se enfocaron en restablecer la movilidad, con la intención de que la ciudadanía retome sus actividades, ya que el gobierno señaló que la prioridad es cuidar a la población.

El grupo interinstitucional de seguridad informó que continúan los operativos en la zona rural y que, hasta el momento, no se han reportado nuevos bloqueos carreteros. Asimismo, señaló que la situación está bajo control y es atendida por autoridades de los tres niveles de gobierno.

Acerca de las unidades que están en algunas vialidades y carreteras, se lleva a cabo el retiro de estas con la intención de facilitar la circulación.

La administración liderada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, en coordinación absoluta con el gobierno federal, reiteró su compromiso con la ciudadanía para mantener la estrategia de seguridad que favorezca a la pacificación de Sinaloa.