La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) celebró la captura de Isidro 'N', 'El Chapo Isidro', a quien señaló como líder de la organización de tráfico de drogas Meza-Flores, afiliada al cártel de los Beltrán Leyva.

La agencia extranjera indicó que durante décadas, esta organización ha alimentado el derramamiento de sangre y la inestabilidad en México mientras traficaba drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia Estados Unidos.

Esta captura, precisó, "representa una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México".

A través de una publicación en redes sociales, la DEA elogió a las autoridades mexicanas por esta operación, que tildó de "decisiva". Agregó que el gobierno federal sigue comprometido con desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del tráfico de drogas mortales hacia Estados Unidos.

Durante las primeras horas del sábado, la Secretaría de Defensa confirmó que, tras verificar la identidad de los detenidos, Isidro 'N', Germán 'N' y José 'N' fueron trasladados a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó las detenciones y reconoció la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la operación realizada en Guasave.

García Harfuch consideró que estas capturas representan un paso importante para la pacificación de Sinaloa y aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen presencia en el estado para proteger a la población.

Hasta el momento, no se han detallado los procedimientos judiciales que enfrentarán los tres detenidos.