Elementos de la Guardia Estatal recuperaron una camioneta que contaba con reporte de robo y detuvieron al conductor que la tripulaba, durante un operativo realizado sobre la autopista Monterrey-Reynosa, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

La movilización se derivó del seguimiento a un reporte emitido por el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), que alertó sobre una unidad con reporte de robo activo, registrado ese mismo día a través del número de emergencias 911.

Los efectivos localizaron la camioneta a la altura de la colonia Villa Florida, donde procedieron a asegurar el vehículo y detener al conductor.

Tanto la unidad como la persona detenida fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.