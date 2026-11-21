Recupera Guardia Estatal Camioneta Robada y Detiene a Conductor en Reynosa
La intervención se realizó tras una alerta del C5i sobre una unidad que contaba con reporte de robo activo
La intervención se realizó tras una alerta del C5i sobre una unidad que contaba con reporte de robo activo
Elementos de la Guardia Estatal recuperaron una camioneta que contaba con reporte de robo y detuvieron al conductor que la tripulaba, durante un operativo realizado sobre la autopista Monterrey-Reynosa, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.
La movilización se derivó del seguimiento a un reporte emitido por el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), que alertó sobre una unidad con reporte de robo activo, registrado ese mismo día a través del número de emergencias 911.
Los efectivos localizaron la camioneta a la altura de la colonia Villa Florida, donde procedieron a asegurar el vehículo y detener al conductor.
Tanto la unidad como la persona detenida fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.