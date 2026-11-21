Un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta perdieron la vida tras sufrir un aparatoso accidente sobre la avenida Hidalgo, en Tampico, a la altura del tramo comprendido entre Lomas de Rosales y Félix de Jesús Rougier.

Al lugar acudieron elementos del CRUM Tamaulipas, quienes localizaron a ambas personas tendidas sobre el pavimento. Luego de valorarlas, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con los reportes preliminares de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el conductor habría perdido el control de la motocicleta, por lo que terminó impactándose contra una palmera ubicada en el camellón central. Tras el choque, ambos ocupantes derraparon varios metros sobre la carpeta asfáltica.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes se encargarán de realizar las investigaciones y determinar las causas del accidente.