Trabajadores del IMSS Puebla participan en mega marcha des del las afueras del Hospital General Regional 36 Carmen Serdán, antes San Alejandro, rumbo al zócalo de la capital poblana.

Los sindicalizados exigen la destitución del dirigente nacional y la secretaria en Puebla, María Elena López, por lo que salieron a las calles con pancartas.

Derivado a la manifestación se registra congestionamiento vial en el primer cuadro de la ciudad de Puebla por lo que se recomienda a los conductores optar por vias alternas y considerar posibles retrasos si circularán por el área.

El grupo de manifestantes avanzó sobre la Diagonal Defensores de la República para llegar al Hospital de San José ubicado en el centro de Puebla, para posteriormente arribar al zócalo capitalino.

La protesta también busca mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo y el abastecimiento de medicamentos para los pacientes.

Los trabajadores del IMSS denuncian también la falta de equipo médico y de personal pues reportan saturación hospitalaria, además de que necesitan una mayor infraestructura y construcción de hospitales.

Además, el personal exige la destitución de su dirigencia sindical nacional, encabezada por Rafael Olivos Hernández, debido a que no están conformes con los acuerdos laborales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta esta problemática desde hace varios años, sin embargo, en los últimos meses ha marcado a la sociedad por las diferentes manifestaciones realizadas.

Cabe destacar que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) ha sostenido negociaciones con la base trabajadora por desacuerdos salariales , sin embargo, las propuestas iniciales han sido rechazadas.

Con información de N+

MCS