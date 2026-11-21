Cuatro personas resultaron heridas después de chocar contra una columna del metro que se encuentra en construcción en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El accidente se registró sobre la avenida Miguel Alemán a la altura del paso elevado lateral en el sector de Prologis Park donde se llevan a cabo las obras de construcción de la Línea 6 del Metro de Monterrey.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, luego de chocar con la columna, el vehículo salió proyectado impactando a un taxi que circulaba de igual manera por la avenida Miguel Alemán.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se movilizaron hasta el sitio para auxiliar a las víctimas.

Al llegar, valoraron a las cuatro personas que resultaron lesionadas y, debido a las heridas que presentaban, realizaron su traslado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS en Monterrey para su atención médica.

Aparentemente habría sido la falta de iluminación en la zona la que habría provocado que la persona que conducía el vehículo perdiera el control y chocara contra la columna del metro cuando iban en dirección al municipio de Pesquería.

Con información de Adriana Garcino | N+

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