Un hombre de 65 años de edad fue detenido en la Ciudad de México, señalado como uno de los presuntos responsables del robo de mil 420 teléfonos iPhone y la privación ilegal de la libertad de dos trabajadores de una empresa de traslado de valores en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Vicente ’N’ fue detenido mediante una orden de aprehensión, en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, en el cruce de calles Independencia y Gabriel Tepopa, en la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre, en el área de descarga de una aerolínea comercial, donde el ahora detenido habría participado junto con otras tres personas en el asalto, quienes ya son buscados por las autoridades.

Los hombres privaron de la libertad a dos empleados de una empresa de traslado de valores y los despojaron de mil 420 teléfonos celulares iPhone nuevos, así como de sus pertenencias personales.

Después de ser detenido en la ciudad de México, Vicente ’N’ fue trasladado al estado de Nuevo León para quedar a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para localizar a los demás involucrados el estos dos delitos.

SHH