Un trabajador resultó lesionado después de caer de un altura aproximada de 3 metros e incrustarse tres varillas metálicas cerca de los glúteos y el muslo en la colonia Talleres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El hecho generó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León, policías del municipio y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), hasta el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Roble.

Al llegar, llevaron a cabo las maniobras correspondientes para el rescate y liberación del hombre de 63 años de edad, identificado como Martín Vega. Luego de que los cuerpos de emergencia lograron su extracción, trasladaron al trabajador al Hospital Universitario para su atención médica especializada.

Aparentemente, el hombre se encontraba realizando trabajos de altura cuando perdió el equilibrio y cayó. Hasta el momento, las autoridades no han compartido detalles sobre el estado de salud de la víctima que resultó diversas lesiones por la caída e incrustación de las tres varillas metálicas en su área laboral.

SHH