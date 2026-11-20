Este viernes, manifestantes bloquearon el acceso al Congreso de la Ciudad de México (CDMX), durante las mesas de trabajo entre alcaldes y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como parte del análisis del Paquete Económico 2027.

A las 9:00 horas, Carlos Orvañanos Rea, alcalde de Cuajimalpa, sostuvo una reunión de trabajo. Luego, a las 11:00 horas, fue el turno de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Este encuentro forma parte de la sexta mesa que se tenía contemplada con las 16 alcaldías, organismos autónomos, el Tribunal Superior de Justicia y de diversas instituciones capitalinas en torno al análisis del Paquete Económico de la capital del país.

Durante su intervención, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó que en las inmediaciones del Congreso se suscitaron actos de violencia en los que resultaron lesionados al menos 10 vecinas y vecinos de la demarcación, por lo cual no existían condiciones para que presentara su informe.

"Lamento muchísimo que no se hayan garantizado las condiciones para venir a rendir cuentas y a pedir un presupuesto justo para las familias de Cuauhtémoc", dijo Rojo de la Vega.

Tras expresar sus argumentos sobre las agresiones, salió del Salón “Heberto Castillo” donde se llevaba a cabo la mesa de trabajo, donde se encontraban legisladores lcoales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alessandra Rojo de la Vega Reacciona Tras Agresión a Simpatizantes en CDMX

La alcaldesa acusó directamente a Diana Sánchez Barrios de haber llevado a un grupo de choque para agredir a los vecinos de la alcaldía.

Luego de esto, la diputada local Sánchez Barrios, publicó en su cuenta de X, que por órdenes de la Mesa Directiva, no le permitieron el acceso por una puerta alterna, pese a que según ella, "vieron que había decenas de golpeadores de Alessandra Rojo de la Vega, me obligaron a pasar por en medio de la multitud, poniendo en riesgo mi integridad".

Acusó en su mensaje en redes sociales que le aventaron objetos, y "aún así todavía me dejaron un buen rato afuera del Congreso. Todo estaba planeado. Todo estaba listo para que Alessandra no rindiera cuentas y yo no pudiera cuestionar el manejo corrupto del presupuesto en nuestra Alcaldía". Y remató: "Lo que pasó hoy fue un ataque de odio desde la Alcaldía y desde el Congreso".

Sobre la trifulca, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que con motivo de las comparecencias que se llevaron a cabo este día en el Congreso de la Ciudad de México, personal de la SSC realizaron un despliegue preventivo en las inmediaciones del recinto, como lo ha hecho en comparecencias previas.

Como establece el protocolo, a solicitud de la Presidencia de la Mesa Directiva y para evitar la confrontación entre diversos asistentes al recinto, personal de la Policía Metropolitana estableció una línea de contención que permitió que no escalaran diversos conatos de conflicto y garantizar con ello la seguridad de todas las personas al interior y exterior del inmueble legislativo.

Además, oficiales de Tránsito realizaron cortes a la circulación en las principales calles para la movilidad de todas las personas.