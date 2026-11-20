El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que está a punto de llegar a un acuerdo comercial con México, luego de su conversación con la mandataria Claudia Sheinbaum en el marco de la APEC 2026, que se realizó en Shenzhen, China.

"En mi reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estamos a punto de llegar a un acuerdo. México tiene un enorme... se ha dejado que la situación se nos vaya de las manos; tiene un enorme superávit con Estados Unidos. Le dije: 'Claudia, no podemos permitir, tienes un superávit, no vamos a dejar que eso ocurra'", declaró en conferencia desde la sala de prensa, James S. Brady en la Casa Blanca.

"Así que estamos trabajando con ella y también en el tema de los cárteles, porque los cárteles controlan México, se lo dije. Y no podemos permitir que los cárteles controlen México, son nuestros vecinos", señaló durante la conferencia de prensa hoy, luego de su regreso de su gira por Asia.

Donald Trump también se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien también conversa sobre un acuerdo. Sin embargo, el mandatario acusó que fue una conversación difícil y reclamó que el vecino del norte había estado "estafando" a Estados Unidos por muchos años.

"Una de las personas más difíciles de tratar son las personas que representan a Canadá. Tenemos un déficit de aproximadamente 80 mil millones de dólares con Canadá. Dije: 'Cuando baje a cero, ven y empecemos a hablar'", dijo el republicano.

"Canadá nos ha estado estafando durante muchos, muchos años, y es hora de que pare", agregó.

Trump habla de reuniones con China

Aseguró que su encuentro con los mandatarios de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, fue muy positivo.

Sostuvo que la visita presidencial a Asia fue un éxito diplomático, económico y estratégico para Estados Unidos, debido a los resultados obtenidos en un periodo de apenas cuatro días.

"Anoche, regresamos a casa desde una de las visitas presidenciales más exitosas a Asia en la historia de Estados Unidos... En cuatro días, me reuní con más de 20 líderes mundiales, aseguré dos nuevos acuerdos comerciales... asistí a cuatro cumbres internacionales importantes, reafirmé las alianzas de Estados Unidos en toda la región y avancé la causa de la paz y la seguridad en todo el mundo", dijo.

El presidente estadounidense destacó el descenso de precios de la gasolina y el aumento del empleo y lamentó que estos resultados no se dieran a conocer antes de las elecciones de medio término, que terminó por descalabrar al Partido Republicano.

Trump amenaza con aranceles a desarrolladores de IA

"Nosotros estamos a la vanguardia", dijo el presidente Trump al advertir que los desarrolladores de la Inteligencia Artificial (Super Inteligencia, como él la llama) deben mantenerse en Estados Unidos o de lo contrario tendrían que pagar altos aranceles.

Las empresas tecnológicas estadounidenses se enfrentarán a "un impuesto tremendo" si construyen centros de datos de inteligencia artificial en otros países, agregó Trump.

Trump no dio detalles y dijo que aún no había informado a sus funcionarios sobre su plan. El presidente republicano instó a los estadounidenses a dar la bienvenida a la construcción de centros de datos en sus comunidades y a obtener concesiones de los desarrolladores, reiterando un punto que ya había mencionado antes de las elecciones de mitad de mandato.

“Deberían aprovechar los centros de datos”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Háganles pagar a ustedes, háganles pagar a su comunidad, pero no los desconecten”.

Trump asegura que Filipinas comprará 100% de productos agrícolas a EUA

El presidente estadounidense presentó el acuerdo como un importante beneficio económico para los agricultores de su país, a quienes describió como "los mejores del mundo".

Dijo que con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., acordaron trabajar para eliminar el déficit comercial de Estados Unidos con Filipinas.

Para alcanzar ese objetivo, se prevé incrementar las compras filipinas de productos energéticos y agrícolas procedentes de Estados Unidos.

No obstante, el comunicado no especificó porcentajes ni estableció cifras concretas sobre el volumen de las importaciones agrícolas.

TLS