El Ayuntamiento de Puebla dio a conocer la fecha y hora para el encendido del Árbol de Navidad 2026 ubicado en el zócalo de la capital poblana.

El Centro Histórico de Puebla se llenará de luces con más de cuatro mil 200 piezas luminosas en distintos puntos, entre ellos: el Palacio Municipal, el Zócalo, la avenida Reforma, el bulevar 5 de Mayo, el Teatro Principal, el Barrio del Artista y el parque de El Carmen.

Las familias poblanas y turistas podrán apreciar los nuevos diseños de copos de nieve, regalos, estrellas, bengalas y otros elementos alusivos a la temporada.

¿Cuándo y a qué hora será el encendido del árbol de navidad de Puebla?

La cita para el encendido del Árbol de Navidad 2026 de Puebla es el domingo 22 de noviembre, a las 18:45 horas en el zócalo.

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En esta ocasión, el pino navideño mide 20 metros de altura, y busca iluminar el corazón de la ciudad y ofrecer un escenario especial para que la ciudadanía disfrute del primer cuadro de la ciudad.

¿Qué hacer en Puebla este 22 de noviembre?

Este 22 de noviembre también será el cierre del Festival Internacional de Puebla 2026 por lo que podrás disfrutar de diferentes actividades, entre ellas conciertos y obras de teatro.

Música

12:00h Corazón Mexicano por la Orquesta Típica del Estado de Puebla / Director Invitado Armando León en el patio de Casa de Cultura

14:00h Homenaje a Juan Gabriel por Banda Sinfónica Mixteca en el patio de Casa de Cultura

16:00h "Concierto Viento antiguo, pulso vivo" por Juan Calavera Auditorio Audium del Complejo Museístico La Constancia Mexicana

Teatro:

11:00h "Chocolate Para Ella" por Showhouse en Puro Drama

15:00h "Tonali" por Amazonas en escena Centro para las Artes TETIEM

18:00h "Es Fé Rara" Concierto Clown CDMX en el Teatro Gabriel Pastor

18:00h "Rosa Roja" por la Compañía José Luis Cruz en Puro Drama

Ahora bien, si buscas disfrutar de una noche especial, este 22 de noviembre se llevará a cabo el evento de Estrella entre Velas en el Parque Sendela ubicado en la Osa Mayor 2520, Reserva Territorial Atlixcáyotl de Puebla.

Este fin de semana es el inicio de las celebraciones decembrinas para Puebla, disfruta en familia de los eventos y actividades que están preparadas especialmente para la sociedad.

Con información de N+

MCS