El Congreso de Tamaulipas aprobó las nuevas tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2027, con actualizaciones generales de entre el 5 y el 10 por ciento para distintos municipios, mientras que en algunos sectores de Matamoros el ajuste alcanzará el 15 por ciento.

De acuerdo con lo aprobado, los porcentajes de actualización quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nuevo Laredo: 5 por ciento.

Matamoros: 5 por ciento general y 15 por ciento para fraccionamientos privados.

Reynosa: 10 por ciento.

Gustavo Díaz Ordaz: 10 por ciento.

Otros 39 municipios: actualización general del 5 por ciento.

En el caso de Matamoros, también se autorizó la reclasificación de 20 vialidades como corredores comerciales, mientras que Nuevo Laredo propuso una nueva clasificación para terrenos industriales.

¿Aumentará el pago del impuesto predial?

El diputado local Isidro Vargas Fernández, integrante de la Comisión de Finanzas, aclaró que la actualización de los valores catastrales no representa un incremento en las tasas del impuesto predial ni del impuesto sobre adquisición de inmuebles.

Explicó que el ajuste modifica el valor catastral de las propiedades, que sirve como base para calcular determinadas contribuciones, por lo que corresponderá a cada ayuntamiento aplicar estímulos fiscales para evitar afectaciones a la economía de las familias.

Además, señaló que los municipios podrán autorizar bonificaciones de hasta un 20 por ciento en el pago del predial, al sumar los estímulos previstos en la normativa municipal.

Finalmente, indicó que se mantendrán los descuentos por pronto pago y que las viviendas populares conservarán las cuotas fijas establecidas durante 2026.

Aunque las autoridades aseguran que la actualización no tendrá un impacto significativo en los bolsillos de los contribuyentes, el efecto final dependerá de los estímulos y beneficios fiscales que aplique cada municipio.