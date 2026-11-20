La mañana de este 20 de noviembre de 2026 se realizó en la Ciudad de México (CDMX) el acto conmemorativo por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

En su discurso previo al tradicional Desfile Cívico-Militar, la mandataria nacional enfatizó que hoy México vive una nueva etapa de democracia y libertades, y aseguró que no se persigue a quienes piensan distinto.

También refrendó que la nación no se someterá “ni a los intereses de quienes antes saquearon al país ni a ningún poder extranjero”.

“No somos figuras decorativas ni instrumentos de los poderosos de antaño. Contamos con la fuerza de la mayoría de las y los mexicanos, especialmente de quienes fueron históricamente olvidados. Avanzamos hacia una prosperidad compartida bajo una convicción inquebrantable: por el bien de todos, primero los pobres”, apuntó.

El evento de este viernes comenzó poco después de las 10:00 horas, cuando la mandataria nacional se trasladó al asta bandera en la Plaza de la Constitución, acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de México (Semar), Raymundo Morales Ángeles.

Ahí, en pleno corazón del Zócalo capitalino, la mandataria nacional presidió el izamiento de la Bandera de México, mientras la banda de música y el coro de la Defensa interpretaron "Canto a la Bandera".

La titular del Ejecutivo federal realizó posteriormente el pase de revista de las tropas a bordo de un vehículo, y después se entonó el Himno Nacional y se dispararon cañones de salva.

En tanto, nueve aeronaves de la Fuerza Área sobrevolaron el cielo capitalino y dejaron plasmada una estela tricolor.

El evento en la CDMX se llevó a cabo después de que la presidenta llegó anoche a México, procedente de China, a donde acudió con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Precisamente en su discurso de hoy, Sheinbaum dijo que en esa gira por la nación asiática dejó claro ante el mundo que México está demostrando que existe otra guía para el desarrollo.

“Una donde el éxito económico no solo se mide en cifras de producción, sino en el bienestar de las familias; donde la inversión se traduce en derechos y la riqueza en justicia para todas y para todos. Estamos construyendo un modelo propio, forjado en nuestra grandeza cultural, en el talento de nuestra gente”.

También refrendó que la República Mexicana es un país libre, independiente, democrático y soberano, y aseguró que no se traicionará al pueblo.

“Su presidenta tiene el rumbo claro. No vamos a traicionar porque nuestra lealtad está sellada con la dignidad de nuestro grandioso pueblo (…) El camino de la democracia con justicia no tiene marcha atrás”, dijo.

Por otra parte, Sheinbaum advirtió que hay quienes buscan sembrar dudas rumbo a las elecciones del próximo año, pero garantizó que el proceso será ejemplo histórico de respeto al voto.

"Que se oiga fuerte y lejos: van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027", aseveró.

Después de los discursos de la mandataria y del secretario de la Defensa, elementos del Ejército Mexicano, Marina, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional —varios caracterizados con vestuarios de la época de la Revolución Mexicana— realizaron representaciones y luego comenzó el tradicional Desfile Cívico-Militar.

Los contingentes avanzaron rumbo al Monumento a la Revolución y así la gente pudo disfrutar de la participación de unidades temáticas, vehículos militares, caballos, agentes caninos, entre otros.

También pudieron observar bailables y escuchar canciones tradicionales. Durante el desfile, las familias, niños y toda la gente congregada saludó a las Fuerzas Armadas y entonó vivas a México.

SPB