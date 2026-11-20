Intensa movilización se registró este viernes 20 de noviembre en las inmediaciones de la Plaza Aragón, ubicada en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde se reportó una balacera.

De acuerdo con el reporte de N+, un intento de asalto a una camioneta de valores en los alrededores de la Plaza Aragón. Tras la balacera se dio a conocer que hay una persona sin vida tendida sobre el suelo en el área de bancos.

Se desconoce si se trata de uno de los asaltantes o un guardia de seguridad del establecimiento.

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Por el momento, el área de bancos del centro comercial ha sido acordonada y se desplegaron elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Hasta el momento, se reportan al menos dos personas con heridas de bala, cuyo estado de salud se reporta como grave.

La inseguridad y los robos son un problema constante en los alrededores y en la zona comercial de Plaza Aragón, en Ecatepec, Estado de México, y este viernes 20 de noviembre de 2026 se registró este incidente grave que dejó un muerto.

En la zona donde este viernes ocurrieron, se han reportado otros hechos delictivos como intentos de robo de farderos en tiendas departamentales y balaceras en las inmediaciones.

Autoridades municipales de Ecatepec han realizado patrullajes y operativos de vigilancia en el sector para intentar prevenir delitos.

TLS