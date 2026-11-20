La Ciudad de México (CDMX) fue escenario este viernes 20 de noviembre del tradicional Desfile Cívico-Militar por el aniversario de la Revolución Mexicana, una de las conmemoraciones históricas más importantes del país.

Elementos de las Fuerzas Armadas, contingentes militares y participantes de distintas agrupaciones formaron parte de esta celebración, que reúne a miles de personas para recordar el movimiento revolucionario de 1910. A través de fotos y videos, en N+ te mostramos cómo se desarrolla el desfile.

Así lucen las calles previo al desfile militar. Foto: N+

A las 10:13 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional por la Puerta de Honor, acompañada por su esposo y los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para dirigirse a la Plaza de la Constitución, para los honores a la bandera.

Posteriormente, en su calidad de comandanta de las Fuerzas Armadas, encabezó la ceremonia conmemorativa, durante el acto recibió los honores correspondientes.

Momento de los honores a la bandera. Foto: N+

El general Ricardo Trevilla Trejo destacó en su discurso que México se ha construido a partir de las luchas de mujeres y hombres que defendieron la libertad, conquistaron derechos y buscaron una sociedad más igualitaria.

Después de las 11:23 horas, un comandante solicitó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que dio paso al comienzo del recorrido de los primeros contingentes, los cuales representan acontecimientos y personajes que antecedieron al movimiento armado de 1910.

El primer contingente, denominado Mártires de la Libertad, representa a los trabajadores que participaron en las huelgas de Cananea, en 1906, y Río Blanco, en 1907. Ambas movilizaciones obreras forman parte de los antecedentes históricos de la Revolución Mexicana.

Los Mártires de la Libertad fue el primer contingente del desfile militar. Foto: N+

A través de vehículos temáticos y los contingentes caracterizados, se recrean momentos clave del movimiento histórico, entre ellos la proclamación del Plan de San Luis por Francisco I. Madero y las demandas agrarias vinculadas al Plan de Ayala.

Hubo un contingente integrado por mujeres militares que representaron a soldaderas, combatientes, periodistas y enfermeras que participaron en la Revolución Mexicana. Entre las figuras históricas evocadas se encuentran Carmen Serdán, Hermila Galindo y Dolores Jiménez y Muro.

Contingente de mujeres enfermeras. Foto: N+

Cabe señalar que los contingentes del desfile militar muestran uniformes, vestidos, carrilleras y armas que evocan a los distintos grupos revolucionarios. Así lucen: Desfile de la Revolución Mexicana 2026: Así Vestían Hombres y Mujeres Durante esa Época.

A las 12:59 horas, llegaron los últimos contingentes al Monumento a la Revolución, donde turistas y habitantes de la CDMX se reunieron para ver el desfile.

Cerca de 3 mil integrantes de las Fuerzas Armadas participaron en el desfile conmemorativo, que incluyó 62 vehículos terrestres, 14 aeronaves, 486 caballos, tres canes y tres águilas.

FBPT