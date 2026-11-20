Así Fue el Desfile Militar de Hoy 20 de Noviembre 2026 en Fotos y Videos
Con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, elementos de las Fuerzas Armadas participaron en el evento conmemorativo
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Con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, elementos de las Fuerzas Armadas participaron en el evento conmemorativo
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La Ciudad de México (CDMX) fue escenario este viernes 20 de noviembre del tradicional Desfile Cívico-Militar por el aniversario de la Revolución Mexicana, una de las conmemoraciones históricas más importantes del país.
Elementos de las Fuerzas Armadas, contingentes militares y participantes de distintas agrupaciones formaron parte de esta celebración, que reúne a miles de personas para recordar el movimiento revolucionario de 1910. A través de fotos y videos, en N+ te mostramos cómo se desarrolla el desfile.
A las 10:13 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional por la Puerta de Honor, acompañada por su esposo y los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para dirigirse a la Plaza de la Constitución, para los honores a la bandera.
Posteriormente, en su calidad de comandanta de las Fuerzas Armadas, encabezó la ceremonia conmemorativa, durante el acto recibió los honores correspondientes.
El general Ricardo Trevilla Trejo destacó en su discurso que México se ha construido a partir de las luchas de mujeres y hombres que defendieron la libertad, conquistaron derechos y buscaron una sociedad más igualitaria.
Después de las 11:23 horas, un comandante solicitó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que dio paso al comienzo del recorrido de los primeros contingentes, los cuales representan acontecimientos y personajes que antecedieron al movimiento armado de 1910.
El primer contingente, denominado Mártires de la Libertad, representa a los trabajadores que participaron en las huelgas de Cananea, en 1906, y Río Blanco, en 1907. Ambas movilizaciones obreras forman parte de los antecedentes históricos de la Revolución Mexicana.
A través de vehículos temáticos y los contingentes caracterizados, se recrean momentos clave del movimiento histórico, entre ellos la proclamación del Plan de San Luis por Francisco I. Madero y las demandas agrarias vinculadas al Plan de Ayala.
Hubo un contingente integrado por mujeres militares que representaron a soldaderas, combatientes, periodistas y enfermeras que participaron en la Revolución Mexicana. Entre las figuras históricas evocadas se encuentran Carmen Serdán, Hermila Galindo y Dolores Jiménez y Muro.
Cabe señalar que los contingentes del desfile militar muestran uniformes, vestidos, carrilleras y armas que evocan a los distintos grupos revolucionarios. Así lucen: Desfile de la Revolución Mexicana 2026: Así Vestían Hombres y Mujeres Durante esa Época.
A las 12:59 horas, llegaron los últimos contingentes al Monumento a la Revolución, donde turistas y habitantes de la CDMX se reunieron para ver el desfile.
Cerca de 3 mil integrantes de las Fuerzas Armadas participaron en el desfile conmemorativo, que incluyó 62 vehículos terrestres, 14 aeronaves, 486 caballos, tres canes y tres águilas.
FBPT