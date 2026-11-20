La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que hasta el momento se han recolectado 5.9 kilogramos de residuos relacionados con la llegada de materiales a territorio mexicano tras el lanzamiento de la nave Starship de SpaceX, realizado el pasado viernes 13 de noviembre.

En una actualización difundida este 20 de noviembre, la dependencia señaló que distintas instituciones del Gobierno de México mantienen comunicación con la empresa de Elon Musk para atender el arribo de residuos a territorio nacional.

La Profepa detalló que, a solicitud de la institución, SpaceX entregó información sobre los materiales utilizados en la nave, la cual actualmente se encuentra bajo revisión técnica.

Mientras continúa este proceso, las autoridades mantienen vigilancia en la zona y darán seguimiento a cualquier nuevo arribo de materiales para actuar conforme a sus atribuciones ante posibles afectaciones al medio ambiente.

¿Qué respondió SpaceX sobre los residuos en playa Bagdad?

Por su parte, SpaceX aseguró que se movilizó para enviar especialistas a México luego de recibir reportes sobre posibles restos de Starship en territorio nacional.

En un posicionamiento difundido el jueves 19 de noviembre, la compañía indicó que sus equipos estaban preparados para ayudar a identificar los materiales y realizar labores de limpieza, en caso de que las autoridades mexicanas lo consideraran necesario.

Sin embargo, señaló que sus socios en la zona habían encontrado pocos residuos durante sus recorridos por las playas y que los materiales localizados no podían atribuirse claramente a las operaciones de la empresa.

SpaceX también rechazó las publicaciones en redes sociales sobre supuestos daños generalizados y afirmó que pruebas independientes realizadas a los materiales de Starship y el propulsor Super Heavy, incluidos análisis de toxicidad, indican que no representan riesgos químicos, biológicos ni toxicológicos.

Conibio Global A.C., responde a SpaceX y asegura tener evidencia de restos

En respuesta al posicionamiento de SpaceX, Conibio Global A.C. afirmó que desde hace tres años documenta la llegada de basura espacial a las costas mexicanas y aseguró que entre los materiales recuperados existen piezas con etiquetas y marcas de la compañía de Elon Musk.

La organización señaló que los materiales asegurados superan la tonelada y que incluyen partes del propulsor, tanques con pesos que van de aproximadamente 15 kilogramos hasta media tonelada, además de plásticos, caucho, pegamentos y cintas.

También indicó que autoridades del Gobierno de México han acompañado el aseguramiento de estos materiales, que permanecen bajo resguardo de la Secretaría de Marina.