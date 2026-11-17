La organización ambientalista Conibio Global A.C. reportó la presunta presencia de fragmentos de basura espacial en las costas de Tamaulipas, luego del décimo quinto lanzamiento de Starship, el cohete desarrollado por SpaceX, realizado desde Texas.

A través de sus redes sociales, la asociación informó que sus técnicos de campo se mantienen en Playa Bagdad, en Matamoros, donde realizan recorridos para identificar y recolectar los restos que pueden retirar de la zona y posteriormente entregarlos a las autoridades.

De acuerdo con el reporte, entre los materiales localizados hay fragmentos de plástico blanco con cinta gris, cinta con caucho negro y piezas con pegamento azul, que la organización identifica como partes de la pared interna del propulsor. Estos restos fueron encontrados mezclados con basura turística.

Condiciones de marea alta complican la revisión de la costa

Conibio Global realiza recorrido por playa Bagdad tras detectar presunta basura espacial de SpaceX. Foto: Conibio Global AC.

Conibio Global señaló que el acceso a Playa Bagdad se encuentra intransitable debido a la marea alta y a las condiciones meteorológicas asociadas con el frente frío 6, que ha generado fuertes ráfagas de viento.

Estas condiciones también han impedido que los técnicos lleguen hasta la boca del río, cerca del punto donde ocurrió la explosión, por lo que todavía no han podido verificar si existen piezas de mayor tamaño.

La asociación indicó que en ocasiones anteriores se han localizado tanques de propulsión con pesos que van desde aproximadamente 15 kilogramos hasta media tonelada.

Debido a la cantidad y dimensiones de los posibles restos, no será posible recoger todos los fragmentos que pudieran encontrarse en la zona.

Asimismo, aseguró que continuará documentando los hallazgos conforme las condiciones permitan avanzar con los recorridos e hizo un llamado a etiquetar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a su titular, Mariana Boy, para solicitar su intervención.

La Profepa inicia inspección y recolección de residuos en playa Bagdad

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que inspectores de la dependencia ya se encuentran en Playa Bagdad, en Matamoros, para identificar los residuos que comenzaron a llegar a aguas mexicanas este martes 17 de noviembre, alrededor de las 7:30 horas, relacionados con la explosión de Starship, ocurrida el pasado 14 de noviembre.