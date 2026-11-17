Un deslave se registró en el fraccionamiento La Herradura, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde varios bloques de concreto quedaron afectados por el reblandecimiento del terreno.

El incidente ocurrió en la calle Azteca y Andaluz, justo en los límites del fraccionamiento, en un área colindante con la zona de El Dorado.

El desprendimiento de tierra se registró durante la madrugada de este martes 17 de noviembre, luego de las lluvias de las últimas horas. Vecinos señalan que el escurrimiento constante de agua en este punto ha provocado el desgaste del terreno.

Tras el deslave, elementos de Protección Civil acordonó el área para evitar el paso de personas y prevenir riesgos ante posibles nuevos desprendimientos.