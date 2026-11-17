Un grupo integrado por cuatro senderistas fue rescatado tras quedar varado en el Cerro de las Mitras, a la altura del punto conocido como Pico Piquín, durante la noche, en Monterrey. Uno de ellos se encontraba lesionado.

El operativo nocturno fue realizado por elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey para rescatar a las cuatro personas originarias de Saltillo, Coahuila.

El reporte se recibió alrededor 8 de la noche del lunes en la colonia Cumbres primer sector. Los rescatistas iniciaron el ascenso enfrentando condiciones adversas en la montaña, con lluvia de ligera a moderada y una temperatura de 11 grados centígrados.

Después de ubicarlos y ayudarlos a bajar, el descenso concluyó sin contratiempos a las 23:14 horas. En la parte baja del Cerro de las Mitras, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) valoraron a los excursionistas, quienes tras ser revisados optaron por retirarse por sus propios medios.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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